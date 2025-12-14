«Севилья» разгромила «Овьедо» в 16-м туре Ла Лиги

Завершился матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Овьедо». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали «нервионцы». Встреча состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья). В качестве главного арбитра матча выступил Исидро Диас де Мера Эскудерос.

Акор Адамс открыл счёт на четвёртой минуте матча. Джибриль Соу на 22-й минуте удвоил преимущество команды, а на 51-й минуте Батиста Менди забил третий мяч хозяев поля. У гостей на 83-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён Давид Карму. Чидера Эджуке забил четвёртый гол «Севильи» на 89-й минуте.

После этой игры «Севилья» с 20 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Овьедо» с 10 очками занимает 19-ю строчку.