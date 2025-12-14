Матеуш Фернандеш забил самый быстрый гол сезона АПЛ в матче «Вест Хэм» — «Астон Вилла»

Полузащитник «Вест Хэма» Матеуш Фернандеш забил самый быстрый мяч в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Португалец отличился на 29-й секунде матча 16-го тура АПЛ с «Астон Виллой». Команды играют на стадионе «Лондон» в Англии. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «молотобойцев».

Вчера, 13 декабря, нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике забил на 46-й секунде встречи 16-го тура с «Брайтоном». Мерсисайдцы в итоге одержали уверенную домашнюю победу (2:0). Гол француза оставался самым быстрым в АПЛ-2025/2026 менее 23 часов.

Гол в ворота «Астон Виллы» стал для Фернандеша вторым в текущем розыгрыше АПЛ. Ранее в 13 матчах чемпионата 21-летний полузащитник отметился голом и результативной передачей.