Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол

Матеуш Фернандеш забил самый быстрый гол сезона АПЛ в матче «Вест Хэм» — «Астон Вилла»

Полузащитник «Вест Хэма» Матеуш Фернандеш забил самый быстрый мяч в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Португалец отличился на 29-й секунде матча 16-го тура АПЛ с «Астон Виллой». Команды играют на стадионе «Лондон» в Англии. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «молотобойцев».

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 3
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Фернандеш – 1'     1:1 Мавропанос – 9'     2:1 Боуэн – 24'     2:2 Роджерс – 50'     2:3 Роджерс – 79'    

Вчера, 13 декабря, нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике забил на 46-й секунде встречи 16-го тура с «Брайтоном». Мерсисайдцы в итоге одержали уверенную домашнюю победу (2:0). Гол француза оставался самым быстрым в АПЛ-2025/2026 менее 23 часов.

Гол в ворота «Астон Виллы» стал для Фернандеша вторым в текущем розыгрыше АПЛ. Ранее в 13 матчах чемпионата 21-летний полузащитник отметился голом и результативной передачей.

