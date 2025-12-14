Скидки
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Матвей Сафонов и Люка Шевалье попали в заявку «ПСЖ» на финал Межконтинентального кубка

«ПСЖ» опубликовал заявку на финал Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижской команде предстоит встретиться с обладателем Кубка Либертадорес «Фламенго». Матч между парижанами и командой из Рио-де-Жанейро состоится 17 декабря в Эр-Райяне (Катар).

Заявка «ПСЖ»:

Вратари: Сафонов, Шевалье, Марин.

Защитники: Забарный, Белардо, Маркиньос, Эрнандес, Нуну Мендеш, Пачо.

Полузащитники: Фабиан Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Маюлу, Заир-Эмери, Жоау Невеш.

Нападающие: Кварацхелия, Рамуш, Дембеле, Дуэ, Баркола, Нджанту, Мбайе.

Межконтинентальный кубок проводился с 1960 по 2005 год, а в 2024-м был реорганизован под эгидой ФИФА. Первым победителем турнира в новом формате стал мадридский «Реал», в финале разгромивший мексиканскую «Пачуку» со счётом 3:0.

«ПСЖ» победил «Метц» и возглавил таблицу Лиги 1, Матвей Сафонов пропустил два мяча
