«Мечтаю ли играть с Дембеле? Почему бы нет». Юпамекано — о контракте с «Баварией»

Защитник мюнхенской «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано высказался о возможном продлении контракта с клубом, а также своих дальнейших перспективах.

«Мечтаю ли я играть с Усманом Дембеле на клубном уровне? Почему бы и нет? Но тогда… думаю, мы не торопимся. Могу ли я остаться в «Баварии» и продлить контракт? Да, конечно», — сказал Юпамекано в эфире TF1.

Юпамекано перешёл в «Баварию» летом 2021-го из клуба «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 20 матчах во всех клубных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.