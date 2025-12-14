Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» Шпилевский посетил матчи «Арсенала» и «Манчестер Сити» в АПЛ

Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский посетил два матча 16-го тура английской Премьер-лиги. Как сообщает пресс-служба нижегородской команды, специалист присутствовал на игре «Арсенала» с «Вулверхэмптоном», а также на встрече «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 41'     0:2 Фоден – 69'     0:3 Холанд – 89'    

«Привет от нашего главного тренерa со стадиона «Селхерст Парк» Сегодня Алексей Николаевич побывал на двух матчах английской Премьер-лиги: Вдохновение и новые идеи для нашей работы уже на подходе!» — говорится в сообщении пресс-службы «Пари НН» в телеграм-канале.

Фото: ФК «Пари НН»

Алексей Шпилевский возглавляет нижегородский «Пари НН» с лета текущего года. Ранее белорусский специалист тренировал кипрский «Арис», с которым становился чемпионом страны.

