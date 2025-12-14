Тренер «Пари НН» Шпилевский посетил матчи «Арсенала» и «Манчестер Сити» в АПЛ

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский посетил два матча 16-го тура английской Премьер-лиги. Как сообщает пресс-служба нижегородской команды, специалист присутствовал на игре «Арсенала» с «Вулверхэмптоном», а также на встрече «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».

«Привет от нашего главного тренерa со стадиона «Селхерст Парк» Сегодня Алексей Николаевич побывал на двух матчах английской Премьер-лиги: Вдохновение и новые идеи для нашей работы уже на подходе!» — говорится в сообщении пресс-службы «Пари НН» в телеграм-канале.

Фото: ФК «Пари НН»

Алексей Шпилевский возглавляет нижегородский «Пари НН» с лета текущего года. Ранее белорусский специалист тренировал кипрский «Арис», с которым становился чемпионом страны.