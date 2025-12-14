Скидки
«Алавес» — «Реал»: онлайн-трансляция матча 16-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00 мск
Сегодня, 14 декабря, состоится матч 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Алавес» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Мендисорроса» (Витория, Испания). В качестве главного арбитра матча выступит Виктор Гарсия Вердура. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. У «сливочных» 36 очков после 16 матчей. Отставание от лидирующей «Барселоны» при игре в запасе составляет семь очков. «Алавес» с 18 очками после 15 встреч располагается на 12-й строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
