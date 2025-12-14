Скидки
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм Юнайтед» хочет усилиться нападающим сборной США — The Sun

«Вест Хэм Юнайтед» интересуется нападающим «Норвич Сити» и сборной США Джошем Сарджентом. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, «молотобойцы» намерены совершить данный трансфер в январе. Главный тренер лондонского клуба Нуну Эшпириту Санту видит в этом игроке замену Никласу Фюллькругу, который может вернуться в Бундеслигу. «Вест Хэм Юнайтед» надеется заключить сделку за £ 15 млн.

Джош Сарджент является воспитанником американских футбольных академий и немецкого «Вердера». За свою нынешнюю команду он выступает с 2021 года. В 21 матче нынешнего клубного сезона Сарджент забил семь голов и отдал три голевые передачи.

