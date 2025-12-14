«Ноттингем Форест» разгромил «Тоттенхэм» в 16-м туре АПЛ, Хадсон-Одои оформил дубль

Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

На 29-й минуте вингер «Ноттингем Форест» Каллум Хадсон-Одои открыл счёт с передачи полузащитника Ибраима Сангаре. На 50-й минуте Хадсон-Одои оформил дубль, вновь отличившись после паса Сангаре. На 79-й минуте уже Сангаре с передачи Хадсона-Одои довёл счёт до крупного.

«Ноттингем Форест» набрал 18 очков в 16 турах АПЛ и располагается на 16-й строчке в турнирной таблице. «Тоттенхэм» остался с 22 очками в активе. Лондонцы занимают 11-е место в таблице АПЛ.