Главная Футбол Новости

Ноттингем Форест — Тоттенхэм, результат матча 14 декабря 2025, счёт 3:0, 16-й тур АПЛ 2025/2026

«Ноттингем Форест» разгромил «Тоттенхэм» в 16-м туре АПЛ, Хадсон-Одои оформил дубль
Комментарии

Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
3 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Хадсон-Одои – 29'     2:0 Хадсон-Одои – 50'     3:0 Сангаре – 79'    

На 29-й минуте вингер «Ноттингем Форест» Каллум Хадсон-Одои открыл счёт с передачи полузащитника Ибраима Сангаре. На 50-й минуте Хадсон-Одои оформил дубль, вновь отличившись после паса Сангаре. На 79-й минуте уже Сангаре с передачи Хадсона-Одои довёл счёт до крупного.

«Ноттингем Форест» набрал 18 очков в 16 турах АПЛ и располагается на 16-й строчке в турнирной таблице. «Тоттенхэм» остался с 22 очками в активе. Лондонцы занимают 11-е место в таблице АПЛ.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
