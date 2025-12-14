Скидки
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Кристал Пэлас — Манчестер Сити, результат матча 14 декабря 2025, счёт 0:3, 16-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в 16-м туре АПЛ, Холанд оформил дубль
Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд. Победу со счётом 3:0 праздновали гости.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 41'     0:2 Фоден – 69'     0:3 Холанд – 89'    

На 41-й минуте норвежец Эрлинг Холанд вывел «Манчестер Сити» вперёд. На 69-й минуте английский полузащитник Филип Фоден удвоил преимущество «горожан». На 89-й минуте Холанд ударом с пенальти оформил дубль.

Победа позволила «Манчестер Сити» довести количество набранных в сезоне очков до 34. Отставание от лидирующего «Арсенала» при равенстве по числу матчей составляет два очка. «Кристал Пэлас» с 26 очками в 16 играх располагается на пятой строчке.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
