«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в 16-м туре АПЛ, Холанд оформил дубль

Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд. Победу со счётом 3:0 праздновали гости.

На 41-й минуте норвежец Эрлинг Холанд вывел «Манчестер Сити» вперёд. На 69-й минуте английский полузащитник Филип Фоден удвоил преимущество «горожан». На 89-й минуте Холанд ударом с пенальти оформил дубль.

Победа позволила «Манчестер Сити» довести количество набранных в сезоне очков до 34. Отставание от лидирующего «Арсенала» при равенстве по числу матчей составляет два очка. «Кристал Пэлас» с 26 очками в 16 играх располагается на пятой строчке.