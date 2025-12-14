Автогол Вольтемаде помог «Сандерленду» переиграть «Ньюкасл Юнайтед» в 16-м туре АПЛ

Завершён матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Сандерленд» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «чёрные коты». Встреча состоялась на стадионе «Стэдиум оф Лайт» (Сандерленд). В качестве главного арбитра матча выступил Питер Бэнкс (Мерсисайд).

На 46-й минуте встречи нападающий команды гостей Ник Вольтемаде отметился автоголом, что и обеспечило победу «чёрным котам».

После этой игры «Сандерленд» с 26 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл Юнайтед» с 22 очками располагается на 12-м месте.