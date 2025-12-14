Скидки
Главная Футбол Новости

Сандерленд — Ньюкасл Юнайтед, результат матча 14 декабря 2025, счёт 1:0, 16-й тур АПЛ 2025/2026

Автогол Вольтемаде помог «Сандерленду» переиграть «Ньюкасл Юнайтед» в 16-м туре АПЛ
Завершён матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Сандерленд» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «чёрные коты». Встреча состоялась на стадионе «Стэдиум оф Лайт» (Сандерленд). В качестве главного арбитра матча выступил Питер Бэнкс (Мерсисайд).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Вольтемаде – 46'    

На 46-й минуте встречи нападающий команды гостей Ник Вольтемаде отметился автоголом, что и обеспечило победу «чёрным котам».

После этой игры «Сандерленд» с 26 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл Юнайтед» с 22 очками располагается на 12-м месте.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
