«Астон Вилла» победила «Вест Хэм» в матче 16-го тура АПЛ благодаря дублю Роджерса

Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Вест Хэм Юнайтед» и «Астон Вилла». Встреча состоялась на стадионе «Лондон» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор из Манчестера. Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Вест Хэма» Матеуш Фернандеш на 30-й секунде. Этот гол стал самым быстрым в нынешнем сезоне АПЛ. На девятой минуте счёт сравнялся. Автоголом отметился защитник хозяев Константинос Мавропанос. На 24-й минуте Джаррод Боуэн вывел «Вест Хэм» вперёд, но в начале второго тайма нападающий «Астон Виллы» Морган Роджерс восстановил равенство в счёте. На 79-й минуте Роджерс принёс своей команде победу, оформив дубль.

После 16 матчей чемпионата Англии «Астон Вилла» набрала 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Вест Хэм Юнайтед» заработал 13 очков и располагается на 18-й строчке. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 36 очков.

В следующем туре «Вест Хэму» предстоит встретиться на выезде с «Манчестер Сити» 20 декабря, а «Астон Вилла» на день позже примет на своём поле «Манчестер Юнайтед».