Главная Футбол Новости

Вест Хэм Юнайтед — Астон Вилла, результат матча 14 декабря 2025, счёт 2:3, 16-й тур АПЛ 2025/2026

«Астон Вилла» победила «Вест Хэм» в матче 16-го тура АПЛ благодаря дублю Роджерса
Комментарии

Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Вест Хэм Юнайтед» и «Астон Вилла». Встреча состоялась на стадионе «Лондон» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор из Манчестера. Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты команды гостей.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 3
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Фернандеш – 1'     1:1 Мавропанос – 9'     2:1 Боуэн – 24'     2:2 Роджерс – 50'     2:3 Роджерс – 79'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Вест Хэма» Матеуш Фернандеш на 30-й секунде. Этот гол стал самым быстрым в нынешнем сезоне АПЛ. На девятой минуте счёт сравнялся. Автоголом отметился защитник хозяев Константинос Мавропанос. На 24-й минуте Джаррод Боуэн вывел «Вест Хэм» вперёд, но в начале второго тайма нападающий «Астон Виллы» Морган Роджерс восстановил равенство в счёте. На 79-й минуте Роджерс принёс своей команде победу, оформив дубль.

После 16 матчей чемпионата Англии «Астон Вилла» набрала 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Вест Хэм Юнайтед» заработал 13 очков и располагается на 18-й строчке. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 36 очков.

В следующем туре «Вест Хэму» предстоит встретиться на выезде с «Манчестер Сити» 20 декабря, а «Астон Вилла» на день позже примет на своём поле «Манчестер Юнайтед».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
