Главная Футбол Новости

Лион — Гавр, результат матча 14 декабря 2025, счёт 1:0, 16-й тур Лиги 1 2025-2026

«Лион» с минимальным счётом победил «Гавр» в матче 16-го тура Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жером Бризар. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
1 : 0
Гавр
Гавр
1:0 Шульц – 52'    

Единственный мяч в игре забил нападающий «Лиона» Павел Шульц на 52-й минуте.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Франции «Лион» набрал 27 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Гавр» заработал 15 очков и располагается на 15-й строчке.

В следующем туре «Лиону» предстоит встретиться на выезде с «Монако» 3 января, а «Гавр» на день позже сыграет с «Анже».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
