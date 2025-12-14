Скидки
Главная Футбол Новости

Удинезе — Наполи, результат матча 14 декабря 2025, счёт 1:0, 15-й тур Серии А 2025/2026

«Наполи» уступил «Удинезе», упустив шанс подняться на первое место в Серии А
Комментарии

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Удинезе» и «Наполи». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержал «Удинезе». Матч состоялся на стадионе «Блюэнерджи» (Удине). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Симоне Содза.

Италия — Серия А . 15-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Эккеленкамп – 73'    

Единственный мяч в этой встрече забил Юрген Эккеленкамп на 73-й минуте, что и обеспечило победу «Удинезе». До этого после просмотра VAR были отменены два взятия ворот в пользу хозяев поля: мячи Кинана Дэвиса на 52-й минуте и Николо Дзаньоло — на 69-й минуте.

После этой игры «Удинезе» с 21 очком находится на 10-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства. «Наполи» с 31 очком располагается на втором месте.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
