Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

Каманцев назвал матч «Краснодар» — ЦСКА одним из самых сложных в карьере Левникова

Комментарии

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) Павел Каманцев высказался о судействе арбитра Кирилла Левникова в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА уступил «Краснодару» (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«Не могу не отметить, что матч в целом был крайне сложным. Возможно, одним из самых сложных и важных в карьере Левникова, и в целом он провёл его на очень высоком уровне», — сказал Каманцев официальному сайту РФС.

На 68-й минуте игры Кирилл Левников удалил с поля защитника армейцев Мойзеса. Ранее ЭСК РФС признала правильным данное решение арбитра.

Глава судейского комитета Каманцев объяснил удаление Мойзеса в матче «Краснодар» — ЦСКА
Комментарии
