Каманцев назвал матч «Краснодар» — ЦСКА одним из самых сложных в карьере Левникова

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) Павел Каманцев высказался о судействе арбитра Кирилла Левникова в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА уступил «Краснодару» (2:3).

«Не могу не отметить, что матч в целом был крайне сложным. Возможно, одним из самых сложных и важных в карьере Левникова, и в целом он провёл его на очень высоком уровне», — сказал Каманцев официальному сайту РФС.

На 68-й минуте игры Кирилл Левников удалил с поля защитника армейцев Мойзеса. Ранее ЭСК РФС признала правильным данное решение арбитра.