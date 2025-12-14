Каманцев назвал матч «Краснодар» — ЦСКА одним из самых сложных в карьере Левникова
Поделиться
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) Павел Каманцев высказался о судействе арбитра Кирилла Левникова в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА уступил «Краснодару» (2:3).
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
«Не могу не отметить, что матч в целом был крайне сложным. Возможно, одним из самых сложных и важных в карьере Левникова, и в целом он провёл его на очень высоком уровне», — сказал Каманцев официальному сайту РФС.
На 68-й минуте игры Кирилл Левников удалил с поля защитника армейцев Мойзеса. Ранее ЭСК РФС признала правильным данное решение арбитра.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 декабря 2025
-
19:26
-
19:13
-
19:09
-
19:00
-
18:59
-
18:59
-
18:57
-
18:56
-
18:55
-
18:54
-
18:35
-
18:30
-
18:06
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:56
-
17:50
-
17:47
-
17:34
-
17:33
-
17:26
-
17:17
-
17:15
-
17:12
-
16:50
-
16:48
-
16:38
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:25
-
16:18
-
16:17
-
16:15