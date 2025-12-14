«Астон Вилла» одержала шестую победу подряд в АПЛ

Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Вест Хэм Юнайтед» и «Астон Вилла». Встреча состоялась на стадионе «Лондон» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор из Манчестера. Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты команды гостей.

Эта победа стала шестой подряд для команды Унаи Эмери в английской Премьер-лиге. Ранее «Астон Вилла» одержала победы над «Борнмутом» (4:0), «Лидс Юнайтед» (2:1), «Вулверхэмптоном» (1:0), «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:3) и «Арсеналом» (2:1).

После 16 матчей чемпионата Англии «Астон Вилла» набрала 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 36 очков.