«Астон Вилла» одержала шестую победу подряд в АПЛ
Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Вест Хэм Юнайтед» и «Астон Вилла». Встреча состоялась на стадионе «Лондон» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор из Манчестера. Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты команды гостей.
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 3
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Фернандеш – 1' 1:1 Мавропанос – 9' 2:1 Боуэн – 24' 2:2 Роджерс – 50' 2:3 Роджерс – 79'
Эта победа стала шестой подряд для команды Унаи Эмери в английской Премьер-лиге. Ранее «Астон Вилла» одержала победы над «Борнмутом» (4:0), «Лидс Юнайтед» (2:1), «Вулверхэмптоном» (1:0), «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:3) и «Арсеналом» (2:1).
После 16 матчей чемпионата Англии «Астон Вилла» набрала 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 36 очков.
