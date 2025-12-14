Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» одержала шестую победу подряд в АПЛ

«Астон Вилла» одержала шестую победу подряд в АПЛ
Комментарии

Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Вест Хэм Юнайтед» и «Астон Вилла». Встреча состоялась на стадионе «Лондон» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор из Манчестера. Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты команды гостей.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 3
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Фернандеш – 1'     1:1 Мавропанос – 9'     2:1 Боуэн – 24'     2:2 Роджерс – 50'     2:3 Роджерс – 79'    

Эта победа стала шестой подряд для команды Унаи Эмери в английской Премьер-лиге. Ранее «Астон Вилла» одержала победы над «Борнмутом» (4:0), «Лидс Юнайтед» (2:1), «Вулверхэмптоном» (1:0), «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:3) и «Арсеналом» (2:1).

После 16 матчей чемпионата Англии «Астон Вилла» набрала 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 36 очков.

Материалы по теме
«Астон Вилла» победила «Вест Хэм» в матче 16-го тура АПЛ благодаря дублю Роджерса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android