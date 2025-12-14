Дортмундская «Боруссия» не смогла удержать победный счёт в матче Бундеслиги с «Фрайбургом»

Завершён матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Фрайбург» и дортмундская «Боруссия». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау). В качестве главного арбитра матча выступил Феликс Цвайер (Берлин).

Рами Бенсебаини открыл счёт в этой игре на 31-й минуте и вывел гостей вперёд. На 53-й минуте у дортмундцев был удалён с поля Джоб Беллингем. Лукас Хёлер на 75-й минуте забил ответный мяч «Фрайбурга».

После этой игры «Фрайбург» с 17 очками находится на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Боруссия» с 29 очками располагается на третьей строчке.