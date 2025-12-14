Скидки
Главная Футбол Новости

Фрайбург — Боруссия Д, результат матча 13 декабря 2025, счёт 1:1, 14-й тур Бундеслиги 2025/2026

Дортмундская «Боруссия» не смогла удержать победный счёт в матче Бундеслиги с «Фрайбургом»
Комментарии

Завершён матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Фрайбург» и дортмундская «Боруссия». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау). В качестве главного арбитра матча выступил Феликс Цвайер (Берлин).

Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Бенсебаини – 31'     1:1 Хёлер – 75'    
Удаления: нет / Беллингем – 53'

Рами Бенсебаини открыл счёт в этой игре на 31-й минуте и вывел гостей вперёд. На 53-й минуте у дортмундцев был удалён с поля Джоб Беллингем. Лукас Хёлер на 75-й минуте забил ответный мяч «Фрайбурга».

После этой игры «Фрайбург» с 17 очками находится на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Боруссия» с 29 очками располагается на третьей строчке.

Календарь немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026
Фанаты хором исполнили рождественские песни на стадионе «Боруссии». Видео
Комментарии
