Фоден забил шесть голов в четырёх последних матчах АПЛ за «Манчестер Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден забил шестой мяч в четырёх играх английской Премьер-лиги. В матче 16-го тура АПЛ гол англичанина помог «горожанам» одержать разгромную победу над «Кристал Пэлас» (3:0). Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд.
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 41' 0:2 Фоден – 69' 0:3 Холанд – 89'
Фоден отличился на 69-й минуте с передачи француза Райана Шерки. Ещё два гола в матче были забиты нападающим Эрлингом Холандом. Ранее Фоден забил «Сандерленду» (3:0) в 15-м туре и оформил дубли с «Фулхэмом» (5:4) в 14-м туре и с «Лидсом» (3:2) — в 13-м.
Фоден с семью голами является вторым бомбардиром «Сити» в АПЛ-2025/2026. Первый — Эрлинг Холанд (17 голов).
