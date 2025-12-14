Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фоден забил шесть голов в четырёх последних матчах АПЛ за «Манчестер Сити»

Фоден забил шесть голов в четырёх последних матчах АПЛ за «Манчестер Сити»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден забил шестой мяч в четырёх играх английской Премьер-лиги. В матче 16-го тура АПЛ гол англичанина помог «горожанам» одержать разгромную победу над «Кристал Пэлас» (3:0). Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 41'     0:2 Фоден – 69'     0:3 Холанд – 89'    

Фоден отличился на 69-й минуте с передачи француза Райана Шерки. Ещё два гола в матче были забиты нападающим Эрлингом Холандом. Ранее Фоден забил «Сандерленду» (3:0) в 15-м туре и оформил дубли с «Фулхэмом» (5:4) в 14-м туре и с «Лидсом» (3:2) — в 13-м.

Фоден с семью голами является вторым бомбардиром «Сити» в АПЛ-2025/2026. Первый — Эрлинг Холанд (17 голов).

Материалы по теме
Аномальный матч «Сити». Счёт тяжело объяснить, а у Холанда снова инопланетная статистика
Аномальный матч «Сити». Счёт тяжело объяснить, а у Холанда снова инопланетная статистика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android