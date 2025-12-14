Отец Дениса Черышева ответил на вопрос о продолжении карьеры сына

Дмитрий Черышев, футбольный тренер и отец экс-полузащитника сборной России Дениса Черышева, ответил на вопрос о продолжении карьеры сына. Экс-игрок мадридского «Реала» остаётся без клуба с лета 2025 года.

«Пока новостей нет, ничего не сделаешь. Мы сами ждём. Ведутся переговоры, пока больше ничего не могу сказать», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Последним клубом в карьере Дениса Черышева остаётся греческий «Паниониос». За сборную России бывший футболист «Реала», «Валенсии» и «Севильи» провёл 33 матча, отметившись 12 забитыми мячами. 26 декабря ему исполнится 35 лет.