Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Холанд обошёл Роналду по количеству забитых мячей за команду английской Премьер-лиги

Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился дублем в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (3:0), что позволило ему превзойти результат португальского игрока Криштиану Роналду по количеству забитых мячей за команду английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 41'     0:2 Фоден – 69'     0:3 Холанд – 89'    

Теперь у Эрлинга Холанда 147 мячей за 168 матчей во всех турнирах в составе «Манчестер Сити». Криштиану Роналду отметился 145 мячами за 346 матчей в эпоху его выступлений за «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 25-летний Эрлинг Холанд провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал три результативные передачи.

Комментарии
