«Будет больно расставаться». Игрок «Атланты» Миранчук — о завершении карьеры в будущем

Атакующий полузащитник клуба «Атланта Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук дал комментарий на тему своего видения завершения игровой карьеры.

«Каким будет моё идеальное завершение карьеры? Не знаю, потому что я этому футболу [посвятил свою жизнь], это вся моя любовь, я обязан всей своей жизнью. Поэтому, наверное, будет больно расставаться и, в принципе, с теми, с кем любишь, кому много посвящаешь времени, поэтому это всегда больно, наверное, будет обидно. Но там просто разум, наверное, возьмёт верх, так как тело не молодеет.

Но, честно, я вот не хочу там говорить, в каком клубе закончу, что будет. Просто хочу предположить, что будет, наверное, обидно, но, в принципе, смирюсь, наверное, с этим. И надеюсь, как-то я буду всё равно рядом с футболом», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».