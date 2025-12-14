Алексей Миранчук ответил, чем похожи Юрий Сёмин и Джан Пьеро Гасперини

Российский полузащитник Алексей Миранчук в формате блиц-опроса ответил на вопрос о схожести между экс главным тренером «Локомотива» Юрием Сёминым и итальянским специалистом Джан Пьеро Гасперини, под руководством которого футболист выступал в «Аталанте».

— Чем Юрий Сёмин похож на Гасперини?

— У них большая разница в возрасте?

— Не очень.

— Ну, вот, наверное, возрастом, вспыльчивостью, вкусом, стилем, — сказал Миранчук в блиц-опросе, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Последним клубом в тренерской карьере 78-летнего Юрия Сёмина остаётся «Ростов», который он покинул в 2021 году. 67-летний Гасперини летом текущего года покинул «Аталанту», которой руководил с 2016 года, и возглавил «Рому».