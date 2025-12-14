«Сельта» переиграла «Атлетик» в 16-м туре Ла Лиги

Завершился матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» (Виго) и «Атлетик» (Бильбао). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «кельты». Встреча состоялась на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе).

Уиллот Сведберг на 48-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. Джонс Эль-Абделлауи на 55-й минуте удвоил преимущество «Сельты».

После этой игры «Сельта» с 22 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Испании, «Атлетик» с 23 очками располагается на седьмой строчке.