Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сельта — Атлетик Б, результат матча 14 декабря 2025, счёт 2:0, 16-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Сельта» переиграла «Атлетик» в 16-м туре Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» (Виго) и «Атлетик» (Бильбао). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «кельты». Встреча состоялась на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе).

Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Сведберг – 48'     2:0 Эль-Абделлауи – 55'    

Уиллот Сведберг на 48-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. Джонс Эль-Абделлауи на 55-й минуте удвоил преимущество «Сельты».

После этой игры «Сельта» с 22 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Испании, «Атлетик» с 23 очками располагается на седьмой строчке.

Календарь матчей Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Севилья» разгромила «Овьедо» в 16-м туре Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android