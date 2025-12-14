Влиятельные лица в «ПСЖ» предлагали Энрике ставить Сафонова вместо Шевалье — L'Equipe

Главному тренеру «Пари Сен-Жермен» Луису Энрике предлагали использовать российского голкипера Матвея Сафонова в качестве основного вратаря на старте текущего сезона. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

По данным источника, некоторое время назад, из-за неоднозначного начала сезона новичка Люка Шевалье, некоторые влиятельные лица в клубе предложили тренеру оказать давление на француза, предоставив игровое время Матвею Сафонову, как это делал тренерский штаб в прошлом году с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой.

Сообщается, что Луис Энрике отверг эту идею. Испанец считал, что Шевалье нужна стабильность, чтобы освоиться, и был готов смириться с любыми возможными последствиями. Его целью было ускорение интеграции Шевалье в состав до наступления важных матчей, которые состоятся во второй части сезона.