Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сент-Миррен — Селтик, результат матча 14 декабря 2025, счёт 3:1, финал Кубка шотландской лиги 2025/2026

«Сент-Миррен» переиграл «Селтик» и завоевал свой второй Кубок шотландской лиги в истории
Комментарии

Завершился финальный матч Кубка шотландской лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Сент-Миррен» (Пейсли) и «Селтик» (Глазго). Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали футболисты «Сент-Миррена». Встреча состоялась на стадионе «Хэмпден Парк» (Глазго). В качестве главного арбитра матча выступил Кевин Клэнси.

Шотландия — Кубок лиги . Финал
14 декабря 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Сент-Миррен
Пейсли
Окончен
3 : 1
Селтик
Глазго
1:0 Фрейзер – 2'     1:1 Хататэ – 23'     2:1 Ayunga – 64'     3:1 Ayunga – 76'    

Маркус Фрейзер на второй минуте вывел «Сент-Миррен» вперёд, Рео Хататэ на 23-й минуте сравнял счёт. Джона Аюнга забил на 64-й минуте, а на 76-й минуте он оформил дубль.

Данный Кубок лиги стал вторым в истории «Сент-Миррена». Команда из Пейсли также является трёхкратным обладателем Кубка Шотландии.

Календарь Кубка шотландской лиги
Турнирная сетка Кубка шотландской лиги
Материалы по теме
«Селтик» выразил соболезнования в связи со смертью легенды клуба Джона Динса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android