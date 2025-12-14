«Сент-Миррен» переиграл «Селтик» и завоевал свой второй Кубок шотландской лиги в истории
Завершился финальный матч Кубка шотландской лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Сент-Миррен» (Пейсли) и «Селтик» (Глазго). Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали футболисты «Сент-Миррена». Встреча состоялась на стадионе «Хэмпден Парк» (Глазго). В качестве главного арбитра матча выступил Кевин Клэнси.
Шотландия — Кубок лиги . Финал
14 декабря 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Сент-Миррен
Пейсли
Окончен
3 : 1
Селтик
Глазго
1:0 Фрейзер – 2' 1:1 Хататэ – 23' 2:1 Ayunga – 64' 3:1 Ayunga – 76'
Маркус Фрейзер на второй минуте вывел «Сент-Миррен» вперёд, Рео Хататэ на 23-й минуте сравнял счёт. Джона Аюнга забил на 64-й минуте, а на 76-й минуте он оформил дубль.
Данный Кубок лиги стал вторым в истории «Сент-Миррена». Команда из Пейсли также является трёхкратным обладателем Кубка Шотландии.
