Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энрике высказался о предстоящей игре «ПСЖ» с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка

Энрике высказался о предстоящей игре «ПСЖ» с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о финале Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижской команде предстоит встретиться с обладателем Кубка Либертадорес «Фламенго». Матч между парижанами и командой из Рио-де-Жанейро состоится 17 декабря в Эр-Райяне (Катар).

«Мы все знаем их сильные стороны, ведь мы видели их игру этим летом на клубном чемпионате мира. Будет очень сложно, они показывают очень хороший футбол и имеют опыт. В прошлогоднем финале преимущество одной из команд было огромным. На этот раз всё будет по-другому: мы будем играть против одной из лучших команд мира. Будет непросто, но это мотивирует, потому что это шанс для «ПСЖ», — приводит слова Энрике издание RMC Sport.

Межконтинентальный кубок проводился с 1960 по 2005 год, а в 2024-м был реорганизован под эгидой ФИФА. Первым победителем турнира в новом формате стал мадридский «Реал», в финале разгромивший мексиканскую «Пачуку» со счётом 3:0.

Материалы по теме
Матвей Сафонов и Люка Шевалье попали в заявку «ПСЖ» на финал Межконтинентального кубка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android