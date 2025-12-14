Энрике высказался о предстоящей игре «ПСЖ» с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о финале Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижской команде предстоит встретиться с обладателем Кубка Либертадорес «Фламенго». Матч между парижанами и командой из Рио-де-Жанейро состоится 17 декабря в Эр-Райяне (Катар).

«Мы все знаем их сильные стороны, ведь мы видели их игру этим летом на клубном чемпионате мира. Будет очень сложно, они показывают очень хороший футбол и имеют опыт. В прошлогоднем финале преимущество одной из команд было огромным. На этот раз всё будет по-другому: мы будем играть против одной из лучших команд мира. Будет непросто, но это мотивирует, потому что это шанс для «ПСЖ», — приводит слова Энрике издание RMC Sport.

Межконтинентальный кубок проводился с 1960 по 2005 год, а в 2024-м был реорганизован под эгидой ФИФА. Первым победителем турнира в новом формате стал мадридский «Реал», в финале разгромивший мексиканскую «Пачуку» со счётом 3:0.