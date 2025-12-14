Сафонов и Шевалье могут остаться в запасе «ПСЖ» в Кубке, в старте выйдет Марин — L'Equipe

Вратари «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов и Люка Шевалье могут остаться в запасе на матч парижан с клубом «Фонтене» в 1/32 финала Кубка Франции. Встреча пройдёт в субботу, 20 декабря. Как сообщает французское издание L'Equipe, в основе ожидается появление 19-летнего Ренато Марина.

По данным источника, в клубе объясняют, что иерархии нет, а конкуренция существует на каждой позиции, включая вратарей, и что в каждом матче будут играть лучшие. Сообщается, что в клубе довольны прогрессом Марина, что делает вполне вероятным его появление в составе в первом для команды матче в Кубке страны.

Ренато Марин перебрался в «ПСЖ» из итальянской «Ромы» летом 2025 года и пока не получал шансов в основной команде. В трёх последних матчах место в воротах занимал россиянин Матвей Сафонов. В среду, 17 декабря, парижане сыграют с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка ФИФА.