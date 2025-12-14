Скидки
22:45 Мск
«Внутри всё горит». Тренер «Тоттенхэма» Франк — о поражении от «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче 16-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (0:3).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
3 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Хадсон-Одои – 28'     2:0 Хадсон-Одои – 50'     3:0 Сангаре – 79'    

«Это ужасно раздражает, внутри всё горит… У меня были такие хорошие предчувствия перед матчем, а потом мы показали такую ​​игру, которая неприемлема. Это был плохой матч. Мне показалось, особенно после первого гола, что мы выглядели очень разрозненно. До этого соперник выигрывал больше единоборств, чаще боролся за отскочившие мячи, и самое худшее, что мы, кажется, раз 20 потеряли мяч, совершая простые пасы, а когда упускаешь эти три элемента, очень сложно выиграть футбольный матч.

До первого гола было, может быть, четыре-пять моментов, когда мы просто отдавали пас свободному игроку и могли атаковать, но промахивались, и нам приходилось возвращаться в оборону. Это было самым неприятным моментом, но в каждой игре бывают эпизоды, когда что-то не получается, когда всё не так, но именно в такие моменты нужно продолжать играть, упорно трудиться, а затем постепенно входить в игру, но сегодня мы этого не сделали», — приводит слова Франка официальный сайт лондонского клуба.

