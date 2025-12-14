«Внутри всё горит». Тренер «Тоттенхэма» Франк — о поражении от «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче 16-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (0:3).
«Это ужасно раздражает, внутри всё горит… У меня были такие хорошие предчувствия перед матчем, а потом мы показали такую игру, которая неприемлема. Это был плохой матч. Мне показалось, особенно после первого гола, что мы выглядели очень разрозненно. До этого соперник выигрывал больше единоборств, чаще боролся за отскочившие мячи, и самое худшее, что мы, кажется, раз 20 потеряли мяч, совершая простые пасы, а когда упускаешь эти три элемента, очень сложно выиграть футбольный матч.
До первого гола было, может быть, четыре-пять моментов, когда мы просто отдавали пас свободному игроку и могли атаковать, но промахивались, и нам приходилось возвращаться в оборону. Это было самым неприятным моментом, но в каждой игре бывают эпизоды, когда что-то не получается, когда всё не так, но именно в такие моменты нужно продолжать играть, упорно трудиться, а затем постепенно входить в игру, но сегодня мы этого не сделали», — приводит слова Франка официальный сайт лондонского клуба.