Агент Адольфо Гайча заявил, что игрок останется в «Крыльях Советов» до конца сезона

Футбольный агент Пабло Каро, представляющий интересы аргентинского нападающего Адольфо Гайча, высказался о будущем своего клиента. Форвард перебрался в самарские «Крылья Советов» на правах аренды из ЦСКА летом 2025 года.

«Информация, что Гайч не поедет на сборы с «Крыльями Советов», неверна. Он должен быть вместе с командой 7 января. Сейчас можно с уверенностью сказать, что Адольфо проведёт вторую часть сезона в «Крыльях», — сказал Каро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее телеграм-канал «Топи за «Крылья»!» сообщал, что в клубе приняли решение не брать Гайча на зимние сборы в Турции. По данным источника, такое решение было принято тренерским штабом, который не видит аргентинца в команде.