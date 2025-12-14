Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Адольфо Гайча заявил, что игрок останется в «Крыльях Советов» до конца сезона

Агент Адольфо Гайча заявил, что игрок останется в «Крыльях Советов» до конца сезона
Комментарии

Футбольный агент Пабло Каро, представляющий интересы аргентинского нападающего Адольфо Гайча, высказался о будущем своего клиента. Форвард перебрался в самарские «Крылья Советов» на правах аренды из ЦСКА летом 2025 года.

«Информация, что Гайч не поедет на сборы с «Крыльями Советов», неверна. Он должен быть вместе с командой 7 января. Сейчас можно с уверенностью сказать, что Адольфо проведёт вторую часть сезона в «Крыльях», — сказал Каро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее телеграм-канал «Топи за «Крылья»!» сообщал, что в клубе приняли решение не брать Гайча на зимние сборы в Турции. По данным источника, такое решение было принято тренерским штабом, который не видит аргентинца в команде.

Материалы по теме
«Ливерпуль» нашёл нового защитника, «Сити» — атакующего игрока. Трансферные слухи недели
«Ливерпуль» нашёл нового защитника, «Сити» — атакующего игрока. Трансферные слухи недели
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android