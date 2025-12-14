Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола превзошёл рекорд Алекса Фергюсона в АПЛ

Хосеп Гвардиола превзошёл рекорд Алекса Фергюсона в АПЛ
Комментарии

Победа в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (3:0) стала для главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы 150-й в матчах чемпионата Англии, в которых его команда забивала три или более голов. Для достижения этого результата специалисту потребовалось провести 358 игр. Таким образом, Гвардиола превзошёл достижение Алекса Фергюсона, у которого 149 подобных побед за 522 проведённых матча. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Сити».

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 41'     0:2 Фоден – 69'     0:3 Холанд – 89'    

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время специалист шесть раз приводил клуб к чемпионству в английской Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне после 16 проведённых матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Арсенала» при равенстве по числу матчей составляет два очка.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в 16-м туре АПЛ, Холанд оформил дубль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android