Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Цветков: считаю «Балтику» открытием первой половины сезона

Экс-игрок «Зенита» Цветков: считаю «Балтику» открытием первой половины сезона
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Валерий Цветков полагает, что возглавляющий «Балтику» Андрей Талалаев является лучшим тренером по итогам первой части текущего сезона.

«Лучший тренер по итогам первой части чемпионата? Пожалуй, отмечу Талалаева. У него средняя команда набрала обороты и стала довольно мощной, физически ребята очень здорово выглядят. Мне кажется, они похожи на «Зенит» под руководством Юрия Андреевича Морозова в 2000‑м. У нас тогда была очень интересная, подвижная такая команда, очень молодая. И вот мне «Балтика» тот наш «Зенит» как раз напомнила. Считаю «Балтику» открытием первой половины сезона, ведь они идут в лидирующей группе», — приводит слова Цветкова «Матч ТВ».

