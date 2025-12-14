«Ланс» победил «Ниццу» в матче 16-го тура Лиги 1 и возглавил турнирную таблицу

Завершился матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ланс» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» (Ланс, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Вилли Делажо. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в игре забил нападающий «Ланса» Одсонн Эдуар на 15-й минуте, а на 57-й минуте футболист оформил дубль. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Франции «Ланс» набрал 37 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Ницца» заработала 17 очков и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Лансу» предстоит встретиться на выезде с «Тулузой» 2 января, а «Ницца» на своём поле сыграет со «Страсбургом» 3 января.