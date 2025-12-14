Скидки
Главная Футбол Новости

Ланс — Ницца, результат матча 14 декабря 2025, счёт 2:0, 16-й тур Лиги 1 2025-2026

«Ланс» победил «Ниццу» в матче 16-го тура Лиги 1 и возглавил турнирную таблицу
Комментарии

Завершился матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ланс» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» (Ланс, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Вилли Делажо. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
2 : 0
Ницца
Ницца
1:0 Эдуар – 15'     2:0 Эдуар – 57'    

Первый мяч в игре забил нападающий «Ланса» Одсонн Эдуар на 15-й минуте, а на 57-й минуте футболист оформил дубль. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Франции «Ланс» набрал 37 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Ницца» заработала 17 очков и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Лансу» предстоит встретиться на выезде с «Тулузой» 2 января, а «Ницца» на своём поле сыграет со «Страсбургом» 3 января.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
