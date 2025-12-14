«Бавария» ушла от поражения в концовке матча с «Майнцем» с последнего места в Бундеслиге

Завершился матч 14-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Майнцем». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Робин Браун. Игра завершилась результативной ничьей.

На 29-й минуте 17-летний полузащитник «Баварии» Ленарт Карл открыл счёт в матче. На 45+2-й минуте защитник «Майнца» Кацпер Потульский восстановил равенство в счёте. На 67-й минуте полузащитник Ли Джэ Сон вывел гостей вперёд. На 87-й минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн ударом с пенальти сравнял счёт.

«Майнц» довёл количество набранных в сезоне очков до семи и остался на последнем месте в турнирной таблице. «Бавария» после 14 встреч занимает первое место в Бундеслиге с 38 очками и отрывом от второго места в девять очков.