Главная Футбол Новости

Бавария — Майнц, результат матча 14 декабря 2025, счёт 2:2, 14-й тур АПЛ 2025/2026

«Бавария» ушла от поражения в концовке матча с «Майнцем» с последнего места в Бундеслиге
Комментарии

Завершился матч 14-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Майнцем». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Робин Браун. Игра завершилась результативной ничьей.

Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 2
Майнц
Майнц
1:0 Карл – 29'     1:1 Потульский – 45+2'     1:2 Сон – 67'     2:2 Кейн – 87'    

На 29-й минуте 17-летний полузащитник «Баварии» Ленарт Карл открыл счёт в матче. На 45+2-й минуте защитник «Майнца» Кацпер Потульский восстановил равенство в счёте. На 67-й минуте полузащитник Ли Джэ Сон вывел гостей вперёд. На 87-й минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн ударом с пенальти сравнял счёт.

«Майнц» довёл количество набранных в сезоне очков до семи и остался на последнем месте в турнирной таблице. «Бавария» после 14 встреч занимает первое место в Бундеслиге с 38 очками и отрывом от второго места в девять очков.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
