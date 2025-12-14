Тренер «Астон Виллы» Эмери: нам нужно стать сильнее в плане тактики и дисциплины

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе своей команды в матче 16-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (3:2).

«Я благодарен нашим болельщикам. Они сегодня с нами, очень много болельщиков. И, конечно, мы чувствовали их поддержку, их стремление к победе, к новой победе. Да, нам было тяжело, мы начали игру неудачно, но отреагировали на это должным образом.

Игроки — главные герои, и, конечно же, важно, чтобы мы чувствовали себя уверенно в своей тактической структуре, чтобы каждый из нас комфортно справлялся со своей задачей. Нам нужно стать сильнее в плане тактики и дисциплины, а затем, конечно, отточить нашу игру в футбол, а также понять, как мы реагируем на прошлые поражения.

По ходу встречи мы дважды отставали в счёте, но то, как мы смогли отыграться — просто фантастика, потому что мы придерживались нашего игрового плана. В первом тайме мы обсуждали это в раздевалке: нужно сохранять спокойствие, а во втором тайме снова сосредоточиться на тактике», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».