Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Кристал Пэлас» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после победы своей команды в матче 16-го тура английской Премьер-лиги над «Кристал Пэлас» (3:0).

«Сегодня было тяжело, и слово «безжалостно» здесь подходит как нельзя лучше. За этим стоит огромная работа. Они невероятно сильны. Каждый раз, когда мы играем против них, это очень сложно — они физически мощные, умеют быстро переходить в контратаку, и как же хорошо они защищаются. Мы очень рады, потому что я знаю, насколько сильны, и победа со счётом 3:0 — это хорошее подтверждение нашей силы», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

После 16 проведённых матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Арсенала» при равенстве по числу матчей составляет два очка. «Кристал Пэлас» располагается на пятой строчке, у команды 26 очков.