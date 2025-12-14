Скидки
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Аполлон — Арис, результат матча 14 декабря 2025, счёт 0:2, 14-й тур чемпионата Кипра — 2025/2026

«Арис» без Кокорина победил «Аполлон» в матче чемпионата Кипра
Завершён матч 14-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Аполлон» и «Арис». Встреча состоялась на стадионе «Альфамега Стэдиум» в Лимасоле (Кипр). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали футболисты «Ариса».

Кипр — Первый дивизион . 14-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Аполлон Л
Лимасол
Окончен
0 : 2
Арис
Лимасол
0:1 Kvida – 4'     0:2 Маямбела – 90+6'    

Первый мяч в игре был забит на четвёртой минуте. Автоголом отметился защитник хозяев Йосеф Квида. В добавленное ко второму тайму время Михлали Маямбела забил второй мяч в ворота «Аполлона», установив окончательный счёт в игре. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин не попал в заявку на игру и продолжает восстанавливаться после травмы.

После этой игры «Арис» набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Кипра, «Аполлон» располагается на шестой строчке, у команды в активе 21 очко.

В следующем туре «Арису» предстоит сыграть с «Омонией Арадипу» на своём поле, а «Аполлон» встретится с «Красава Ипсонас» на выезде.

Календарь чемпионата Кипра сезона-2025/2026
Турнирная таблица чемпионата Кипра сезона-2025/2026
Агент Кокорина раскрыл, как проходит восстановление форварда после травмы
