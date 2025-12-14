«Арис» без Кокорина победил «Аполлон» в матче чемпионата Кипра

Завершён матч 14-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Аполлон» и «Арис». Встреча состоялась на стадионе «Альфамега Стэдиум» в Лимасоле (Кипр). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали футболисты «Ариса».

Первый мяч в игре был забит на четвёртой минуте. Автоголом отметился защитник хозяев Йосеф Квида. В добавленное ко второму тайму время Михлали Маямбела забил второй мяч в ворота «Аполлона», установив окончательный счёт в игре. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин не попал в заявку на игру и продолжает восстанавливаться после травмы.

После этой игры «Арис» набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Кипра, «Аполлон» располагается на шестой строчке, у команды в активе 21 очко.

В следующем туре «Арису» предстоит сыграть с «Омонией Арадипу» на своём поле, а «Аполлон» встретится с «Красава Ипсонас» на выезде.