22:45 Мск
Тренер «Наполи» Конте: нужно проявлять больше характера в выездных матчах

Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о поражении своей команды в матче 15-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (0:1).

Италия — Серия А . 15-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Эккеленкамп – 73'    

«В первом тайме мы не позволили сопернику нанести ни одного удара по воротам, но могли бы лучше реализовать свои моменты. В начале второго тайма у нас возникли проблемы, и с этого момента стало заметно, что мы стали немного опасаться.

Два отменённых гола и удар в перекладину в начале второго тайма. Мы слишком волновались и боялись, нам нужно было приложить больше усилий. Мы должны играть хорошо, даже в сложные моменты. Нам следует контролировать ситуацию и, безусловно, необходимо совершенствоваться. Мы должны лучше справляться с такими моментами, подходить к ним, пользуясь опытом. Мы не можем терять мужество или поддаваться давлению. Если играть так, то рискуешь пропустить гол, и мы пропустили.

Ничего плохого не могу сказать о парнях, которые выкладываются на полную в этой чрезвычайной ситуации. Нам нужно лучше контролировать ход игр и проявлять больше характера в выездных матчах. На психологическом уровне мы стараемся работать над этим и найти правильный путь. Мы способны развиваться, у нас играют отличные ребята», — сказал Конте в интервью DAZN.

Новости. Футбол
