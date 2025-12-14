Скидки
Головин объяснил, за счёт чего «Монако» смог обыграть «ПСЖ» в чемпионате Франции

Комментарии

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как его клуб смог победить «ПСЖ» (1:0) в чемпионате Франции. Команды играли в рамках 14-го тура Лиги 1 29 ноября. Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако. Головин отметился результативной передачей.

Франция — Лига 1 . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Минамино – 68'    
Удаления: Керер – 80' / нет

— Ты мне расскажи, как вы «ПСЖ»-то обыграли вообще?
— Честно, нормально, заслуженно. Ну и они такие были… У нас игра же была, получается, прямо два дня назад, что у них, что у нас, в Лиге чемпионов. И потом мы с ними играли в субботу.

— Просто сколько до этого было [матчей], когда был праймовый «ПСЖ» — вообще без шансов было.
— Ну, мы играли нормально. Мы открыто всегда с ними играем, не закрывались, как все остальные играют у нас в чемпионате с ними. Они просто садятся там семь [защитников] в линию и пытаются вымучить это одно очко. Мы пытаемся выиграть. У нас счета постоянно какие-то весёлые бывали — 5:3, например. Ну мы проигрывали, понятное дело, — сказал Головин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

