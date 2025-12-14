Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дженоа — Интер, результат матча 14 декабря 2025, счёт 1:2, 15-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» победил «Дженоа» в Серии А и поднялся на первое место в таблице
Комментарии

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Дженоа» и «Интер». Команды играли на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Довери из Рима. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Италия — Серия А . 15-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Биссекк – 6'     0:2 Мартинес – 38'     1:2 Оливейра – 68'    

На шестой минуте защитник Янн Биссекк вывел «Интер» вперёд. На 38-й минуте нападающий Лаутаро Мартинес удвоил преимущество гостей. На 68-й минуте португальский нападающий «Дженоа» Витор Оливейра сократил отставание в счёте.

«Интер» поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А, доведя количество очков до 33. Отрыв от занимающего второе место «Милана» теперь составляет одно очко. «Дженоа» с 14 очками располагается на 16-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: Дёмин в НБА, «Миннесота» против «Бостона», АПЛ и Серия A
Топ-матчи понедельника: Дёмин в НБА, «Миннесота» против «Бостона», АПЛ и Серия A
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android