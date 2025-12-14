«Интер» победил «Дженоа» в Серии А и поднялся на первое место в таблице

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Дженоа» и «Интер». Команды играли на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Довери из Рима. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

На шестой минуте защитник Янн Биссекк вывел «Интер» вперёд. На 38-й минуте нападающий Лаутаро Мартинес удвоил преимущество гостей. На 68-й минуте португальский нападающий «Дженоа» Витор Оливейра сократил отставание в счёте.

«Интер» поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А, доведя количество очков до 33. Отрыв от занимающего второе место «Милана» теперь составляет одно очко. «Дженоа» с 14 очками располагается на 16-й строчке.