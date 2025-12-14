Скидки
Главная Футбол Новости

Осер — Лилль, результат матча 14 декабря 2025, счёт 3:4, 16-й тур Серии А 2025/2026

«Лилль» победил «Осер» в матче Лиги 1 с семью голами и четырьмя удалениями
Комментарии

Завершился матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Осер» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Аббе Дешам» в Осере. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жереми Пиньяр. Победу со счётом 4:3 праздновали гости.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Осер
Осер
Окончен
3 : 4
Лилль
Лилль
0:1 Харальдссон – 9'     1:1 Синайоко – 57'     2:1 Мбемба – 66'     2:2 Бенталеб – 77'     2:3 Диаун – 80'     3:3 Синайоко – 83'     3:4 Андре – 86'    
Удаления: Акпа – 60', Эль-Аззузи – 88' / Нгой – 38', Перро – 88'

На девятой минуте полузащитник «Лилля» Хакон-Арнар Харальдссон открыл счёт. На 38-й минуте защитник гостей Натан Нгой получил красную карточку. На 57-й минуте нападающий «Осера» Лассин Синайоко восстановил равенство в счёте. На 60-й минуте за две жёлтые карточки был удалён защитник хозяев Клеман Акпа. На 66-й минуте вышедший на замену защитник «Лилля» Шансель Мбемба поразил собственные ворота.

На 77-й минуте полузащитник Набиль Бенталеб сравнял счёт. На 80-й минуте нападающий Сориба Диаун вновь вывел «Лилль» вперёд. На 83-й минуте Синайоко ударом с пенальти оформил дубль. На 86-й минуте опорник «Лилля» Бенжамен Андре установил окончательный счёт. На 88-й минуте прямые красные карточки получили защитник «Лилля» Ромен Перро и полузащитник «Осера» Уссама Эль-Аззузи.

«Лилль» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1 с 32 очками в 16 встречах. «Осер» располагается на 16-й строчке. У команды 12 набранных очков.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025\2026
Новости. Футбол
