Гвардиола раскритиковал игру Фодена в матче «Манчестер Сити» с «Кристал Пэлас» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника своей команды Филипа Фодена в матче 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором клуб из Манчестера одержал победу над «Кристал Пэлас» со счётом 3:0.

«Сегодня Фил Фоден сыграл плохо, потерял много мячей. Он торопился в каждом действии, ему нужно играть спокойнее, контролировать мяч и в нужный момент переключаться на более высокую скорость. При этом он отлично играет в интересах команды», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Фоден забил второй мяч своей команды в этой игре, отличившись на 69-й минуте.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи.