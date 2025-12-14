Защитник «Арсенала» Салиба: я немного сомневался перед продлением контракта с клубом

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба высказался о своём решении продлить контракт с клубом в сентябре. Трудовой договор француза с лондонцами рассчитан до лета 2030 года.

«Да, я немного сомневался, поскольку когда ты уходишь в аренду два-три раза, то начинаешь думать, что, возможно, не сможешь закрепиться в этом клубе. Но в футболе иногда возникают сомнения, нужно забыть о них и двигаться вперёд, что я и сделал. Поэтому я отправился в аренду, продолжая работать над собой. Потом я вернулся сюда, став ещё сильнее. После этого я сыграл почти во всех матчах. На новом этапе карьеры нужно адаптироваться, потому что бывают моменты, когда всё идёт не так, как ты хочешь. Нужно адаптироваться и, конечно, проявить волю, чтобы быть готовым ко всему», — приводит слова Салиба официальный сайт «Арсенала».