Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Арсенала» Салиба: я немного сомневался перед продлением контракта с клубом

Защитник «Арсенала» Салиба: я немного сомневался перед продлением контракта с клубом
Комментарии

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба высказался о своём решении продлить контракт с клубом в сентябре. Трудовой договор француза с лондонцами рассчитан до лета 2030 года.

«Да, я немного сомневался, поскольку когда ты уходишь в аренду два-три раза, то начинаешь думать, что, возможно, не сможешь закрепиться в этом клубе. Но в футболе иногда возникают сомнения, нужно забыть о них и двигаться вперёд, что я и сделал. Поэтому я отправился в аренду, продолжая работать над собой. Потом я вернулся сюда, став ещё сильнее. После этого я сыграл почти во всех матчах. На новом этапе карьеры нужно адаптироваться, потому что бывают моменты, когда всё идёт не так, как ты хочешь. Нужно адаптироваться и, конечно, проявить волю, чтобы быть готовым ко всему», — приводит слова Салиба официальный сайт «Арсенала».

Материалы по теме
Чемпионский фарт «Арсенала»? Огребли на 90-й от аутсайдера, но вырвали победу на 90+4-й!
Чемпионский фарт «Арсенала»? Огребли на 90-й от аутсайдера, но вырвали победу на 90+4-й!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android