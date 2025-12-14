Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это действительно сложная игра». Фоден — о победе «Манчестер Сити» над «Кристал Пэлас»

«Это действительно сложная игра». Фоден — о победе «Манчестер Сити» над «Кристал Пэлас»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался после матча 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Кристал Пэлас» со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 41'     0:2 Фоден – 69'     0:3 Холанд – 89'    

«Это действительно сложная игра. Мы знаем, на что они способны. Они создают трудности, хорошо разыгрывают комбинации и имеют качественных игроков в контратаках. В первом тайме мы просто пытались их разгадать. Во втором тайме мы стали наносить им больше урона и в итоге довели игру до победы. Самое важное – терпение. Во втором тайме мы сыграли намного лучше. Это и стало ключом к сегодняшнему результату. Мы лучше контролировали игру и чаще пасовали, что характерно для «Манчестер Сити». Это заслуга всей команды», — приводит слова Фодена официальный сайт клуба.

После 16 проведённых матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Арсенала» при равенстве по числу матчей составляет два очка. «Кристал Пэлас» располагается на пятой строчке, у команды 26 очков.

Материалы по теме
Гвардиола раскритиковал игру Фодена в матче «Манчестер Сити» с «Кристал Пэлас» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android