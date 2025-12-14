«Это действительно сложная игра». Фоден — о победе «Манчестер Сити» над «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался после матча 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Кристал Пэлас» со счётом 3:0.

«Это действительно сложная игра. Мы знаем, на что они способны. Они создают трудности, хорошо разыгрывают комбинации и имеют качественных игроков в контратаках. В первом тайме мы просто пытались их разгадать. Во втором тайме мы стали наносить им больше урона и в итоге довели игру до победы. Самое важное – терпение. Во втором тайме мы сыграли намного лучше. Это и стало ключом к сегодняшнему результату. Мы лучше контролировали игру и чаще пасовали, что характерно для «Манчестер Сити». Это заслуга всей команды», — приводит слова Фодена официальный сайт клуба.

После 16 проведённых матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Арсенала» при равенстве по числу матчей составляет два очка. «Кристал Пэлас» располагается на пятой строчке, у команды 26 очков.