Александр Головин назвал двух игроков РПЛ, которые могут быть конкурентоспособны в Лиге 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин в беседе с бывшим футболистом сборной России Владиславом Радимовым и главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким порассуждал о перспективах российских игроков в Европе.

Слуцкий: Ты сейчас в сборной видишь игроков, которые могут быть конкурентоспособны в чемпионате Франции?

Головин: Думаю, из последних — точно Кисляк, Батраков.

Радимов: Смотри, я по-другому поставлю вопрос. Те же Кисляк, Батраков, много им потребуется времени для адаптации к французскому чемпионату?

Головин: Просто я как вижу их — они очень умные на поле, как по мне, очень, особенно Кисляк. Он как бы чуть ниже меня играет, и очень бросилось в глаза, что он всегда вперёд хочет играть. У него нет идеи сыграть назад. Он всегда посмотрит максимально все варианты вперёд, если вообще без шансов, он назад отдаст или поперёк, — сказал Головин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.