Главная Футбол Новости

Полузащитник «Интера» Зелиньски: первый год в клубе был сложным, но он позади

Комментарии

Полузащитник «Интера» Пётр Зелиньски поделился впечатлениями от своего пребывания в миланской команде.

«Первый год был сложным. С самого начала у меня были небольшие проблемы, а затем и более серьёзные. Не найдя равновесия, я не мог проявить себя в полной мере. Мы оставили прошлый сезон позади. Важно то, что мы делаем сейчас. Я стараюсь совершенствоваться и стабильно трудиться. А команде нужны стабильные результаты», — приводит слова Зелиньского Tuttomercatoweb.

По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет € 10 млн. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

