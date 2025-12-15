Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 16-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Результаты матчей 16-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Завершился 16-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Результаты матчей 16-го тура французской Лиги 1

12 декабря, пятница:

«Анже» — «Нант» — 4:1.

13 декабря, суббота:

«Ренн» — «Брест» — 3:1;
«Метц» — «ПСЖ» — 2:3;
«Париж» — «Тулуза» — 0:3.

14 декабря, воскресенье:

«Лион» — «Гавр» — 1:0;
«Страсбург» — «Лорьян» — 0:0;
«Осер» — «Лилль» — 3:4;
«Ланс» — «Ницца» — 2:0;
«Марсель» — «Монако» — 1:0.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Ланс». Команда набрала 37 очков за 16 матчей. В топ-3 также входят «ПСЖ» (36 очков) и «Марсель» (32). Замыкают турнирную таблицу «Нант» и «Метц», у которых по 11 очков в активе.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ланс» победил «Ниццу» в матче 16-го тура Лиги 1 и возглавил турнирную таблицу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android