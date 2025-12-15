Результаты матчей 16-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Завершился 16-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Результаты матчей 16-го тура французской Лиги 1

12 декабря, пятница:

«Анже» — «Нант» — 4:1.

13 декабря, суббота:

«Ренн» — «Брест» — 3:1;

«Метц» — «ПСЖ» — 2:3;

«Париж» — «Тулуза» — 0:3.

14 декабря, воскресенье:

«Лион» — «Гавр» — 1:0;

«Страсбург» — «Лорьян» — 0:0;

«Осер» — «Лилль» — 3:4;

«Ланс» — «Ницца» — 2:0;

«Марсель» — «Монако» — 1:0.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Ланс». Команда набрала 37 очков за 16 матчей. В топ-3 также входят «ПСЖ» (36 очков) и «Марсель» (32). Замыкают турнирную таблицу «Нант» и «Метц», у которых по 11 очков в активе.