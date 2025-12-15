Результаты матчей 16-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Завершился 16-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Результаты матчей 16-го тура французской Лиги 1
12 декабря, пятница:
«Анже» — «Нант» — 4:1.
13 декабря, суббота:
«Ренн» — «Брест» — 3:1;
«Метц» — «ПСЖ» — 2:3;
«Париж» — «Тулуза» — 0:3.
14 декабря, воскресенье:
«Лион» — «Гавр» — 1:0;
«Страсбург» — «Лорьян» — 0:0;
«Осер» — «Лилль» — 3:4;
«Ланс» — «Ницца» — 2:0;
«Марсель» — «Монако» — 1:0.
Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Ланс». Команда набрала 37 очков за 16 матчей. В топ-3 также входят «ПСЖ» (36 очков) и «Марсель» (32). Замыкают турнирную таблицу «Нант» и «Метц», у которых по 11 очков в активе.