«Звучит нелепо, но мы хорошо сыграли». Тренер «Дженоа» Де Росси — о матче с «Интером»
Поделиться
Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси дал комментарий касательно поражения своей команды в матче 15-го тура Серии А с «Интером» (1:2).
Италия — Серия А . 15-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Биссекк – 6' 0:2 Мартинес – 38' 1:2 Оливейра – 68'
«Наша цель заключалась в том, чтобы не дать им забить, но они всё равно смогли это сделать. Звучит нелепо, но мы хорошо сыграли. Что касается настроя, команда не сдавалась. Здорово, что мы не сдались и остались в игре. Мы старались оказывать давление во время наших забегов. Нам нужно понимать, что мы начнём выигрывать матчи, когда будем лучше контролировать мяч», — приводит слова Де Росси Sky Sport Italia.
После этой игры «Интер» с 33 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. «Дженоа» с 14 очками находится на 16-м месте.
Комментарии
- 15 декабря 2025
-
00:00
- 14 декабря 2025
-
23:56
-
23:52
-
23:44
-
23:41
-
23:32
-
23:19
-
23:16
-
23:12
-
23:05
-
22:58
-
22:57
-
22:40
-
22:37
-
22:36
-
22:26
-
22:20
-
22:03
-
21:59
-
21:59
-
21:46
-
21:28
-
21:26
-
21:15
-
21:09
-
21:06
-
21:00
-
20:57
-
20:54
-
20:47
-
20:28
-
20:25
-
20:21
-
20:14
-
20:12