Главная Футбол Новости

«Звучит нелепо, но мы хорошо сыграли». Тренер «Дженоа» Де Росси — о матче с «Интером»

Комментарии

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси дал комментарий касательно поражения своей команды в матче 15-го тура Серии А с «Интером» (1:2).

Италия — Серия А . 15-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Биссекк – 6'     0:2 Мартинес – 38'     1:2 Оливейра – 68'    

«Наша цель заключалась в том, чтобы не дать им забить, но они всё равно смогли это сделать. Звучит нелепо, но мы хорошо сыграли. Что касается настроя, команда не сдавалась. Здорово, что мы не сдались и остались в игре. Мы старались оказывать давление во время наших забегов. Нам нужно понимать, что мы начнём выигрывать матчи, когда будем лучше контролировать мяч», — приводит слова Де Росси Sky Sport Italia.

После этой игры «Интер» с 33 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. «Дженоа» с 14 очками находится на 16-м месте.

