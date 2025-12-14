Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Головин объяснил, почему у Батракова и Кисляка может не получиться заиграть в Европе

Головин объяснил, почему у Батракова и Кисляка может не получиться заиграть в Европе
Комментарии

Футболист «Монако» Александр Головин назвал минусы полузащитников сборной России Матвея Кисляка и Алексея Батракова, из-за которых у них могут возникнуть проблемы в случае перехода в один из европейских топ-чемпионатов.

«Единственная проблема, что может не получиться у них, — они оба не кажутся очень скоростными и физически выносливыми. Ну, опять же, они, может, молодые ещё. И как раз в единоборствах, скорости, какой-то резкости — в этом может быть какая-то проблема», — сказал Головин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Алексей Батраков является лучшим бомбардиром первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги с 11 мячами за «Локомотив». У Матвея Кисляка в ЦСКА четыре гола и пять результативных передач в 18 играх РПЛ.

Материалы по теме
Батраков — лучший бомбардир РПЛ за два сезона
Истории
Батраков — лучший бомбардир РПЛ за два сезона
Матвей Кисляк стал самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES
Истории
Матвей Кисляк стал самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android