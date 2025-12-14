Головин объяснил, почему у Батракова и Кисляка может не получиться заиграть в Европе

Футболист «Монако» Александр Головин назвал минусы полузащитников сборной России Матвея Кисляка и Алексея Батракова, из-за которых у них могут возникнуть проблемы в случае перехода в один из европейских топ-чемпионатов.

«Единственная проблема, что может не получиться у них, — они оба не кажутся очень скоростными и физически выносливыми. Ну, опять же, они, может, молодые ещё. И как раз в единоборствах, скорости, какой-то резкости — в этом может быть какая-то проблема», — сказал Головин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Алексей Батраков является лучшим бомбардиром первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги с 11 мячами за «Локомотив». У Матвея Кисляка в ЦСКА четыре гола и пять результативных передач в 18 играх РПЛ.