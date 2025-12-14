Рашид Рахимов — о «Рубине»: на сегодня команда выдаёт тот максимум, который возможен

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о результатах своей команды в первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Результат вполне нормальный. Всегда хочется подняться выше, но нужно смотреть на свои возможности. На сегодня команда выдаёт тот максимум, который возможен», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Рубин» набрал 23 очка и располагается на седьмой строчке турнирной таблицы.

Чемпионат России возобновится после зимней паузы в конце февраля. В первом матче после перерыва «Рубину» предстоит встретиться с махачкалинским «Динамо» на выезде 28 февраля.