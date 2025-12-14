Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рашид Рахимов — о «Рубине»: на сегодня команда выдаёт тот максимум, который возможен

Рашид Рахимов — о «Рубине»: на сегодня команда выдаёт тот максимум, который возможен
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о результатах своей команды в первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Результат вполне нормальный. Всегда хочется подняться выше, но нужно смотреть на свои возможности. На сегодня команда выдаёт тот максимум, который возможен», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Рубин» набрал 23 очка и располагается на седьмой строчке турнирной таблицы.

Чемпионат России возобновится после зимней паузы в конце февраля. В первом матче после перерыва «Рубину» предстоит встретиться с махачкалинским «Динамо» на выезде 28 февраля.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Рахимов назвал лучших российских футболистов в 2025 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android