«Штутгарт» разгромил «Вердер» в 14-м туре Бундеслиги

Завершился матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Штутгарт» и «Вердер». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали «швабы». Встреча состоялась на стадионе «Вонинвест Везерштадион» (Бремен). В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой).

Билал Эль-Ханнус открыл счёт на 40-й минуте и вывел гостей вперёд, Джейми Левелинг удвоил преимущество команды на 44-й минуте, Дениз Ундав забил на 79-й минуте, а Крис Фюрих отметился голом на 90+7-й минуте. Хозяева поля с 59-й минуты играли в меньшинстве: за две жёлтые карточки с поля был удалён Карим Кулибали.

После этой игры «Вердер» с 16 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Штутгарт» с 25 очками располагается на шестой строчке.