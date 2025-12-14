Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вердер — Штутгарт, результат матча 14 декабря 2025, счёт 0:4, 14-й тур АПЛ 2025/2026

«Штутгарт» разгромил «Вердер» в 14-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Штутгарт» и «Вердер». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали «швабы». Встреча состоялась на стадионе «Вонинвест Везерштадион» (Бремен). В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой).

Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 4
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Эль-Ханнус – 40'     0:2 Левелинг – 44'     0:3 Ундав – 79'     0:4 Фюрих – 90+7'    
Удаления: Кулибали – 59' / нет

Билал Эль-Ханнус открыл счёт на 40-й минуте и вывел гостей вперёд, Джейми Левелинг удвоил преимущество команды на 44-й минуте, Дениз Ундав забил на 79-й минуте, а Крис Фюрих отметился голом на 90+7-й минуте. Хозяева поля с 59-й минуты играли в меньшинстве: за две жёлтые карточки с поля был удалён Карим Кулибали.

После этой игры «Вердер» с 16 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Штутгарт» с 25 очками располагается на шестой строчке.

Календарь немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Бавария» ушла от поражения в концовке матча с «Майнцем» с последнего места в Бундеслиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android