Рахимов — о трансферах: в силу обстоятельств приобретения сделать достаточно сложно

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о сложности трансферов и конкуренции в команде.

«Мы брали Мирлинда Даку, чтобы сохранить место в РПЛ. Вы понимаете, какой шаг сделал Даку у нас здесь? Тогда мы смотрели, кто нам поможет сохранить прописку в РПЛ, а сегодня мы видим, что большинство этих футболистов выросли.

Для стабильности нужен качественный шаг. Мы знаем тот список футболистов, которые могут нам помочь это сделать. Но пока в силу различных обстоятельств и наших возможностей эти приобретения сделать достаточно сложно. Для того чтобы Иву и Даку сделали следующий шаг, им нужно дать конкуренцию ещё более качественную. Тех игроков, которые должны были дать эту конкуренцию, мы не смогли приобрести. Обстоятельства так складываются, нет таких возможностей», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Рубин» набрал 23 очка и располагается на седьмой строчке турнирной таблицы.